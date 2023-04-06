Депутат Госдумы Хамзаев предложил сделать продажу алкоголя и табака безналичной

Депутат Госдумы, руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев предложил ограничить способ оплаты алкогольной и табачной продукции исключительно банковскими картами. Копия письма на имя главы Минздрава Михаила Мурашко есть в распоряжении RT.

В обращении законодатель отметил, что детский алкоголизм и табакокурение продолжают оставаться острыми проблемами, оказывающими значительное негативное влияние на здоровье молодых поколений.

Несмотря на законодательные запреты и наличие административной ответственности за реализацию данной продукции несовершеннолетним, как он уточнил, отдельные недобросовестные продавцы в желании получить прибыль готовы не обращать внимания на возраст покупателей.

При этом именно в подростковом возрасте, когда идёт активное развитие организма, пристрастие к алкоголю и табаку способно привести к значительным последствиям для здоровья и сильнейшей зависимости, заметил парламентарий.

«В этой связи предлагаю обозначить позицию Министерства здравоохранения России по вопросу возможного внесения изменений в нормативные правовые акты в части осуществления розничной торговли алкогольной и табачной продукцией исключительно безналичным способом с использованием банковских карт», — говорится в обращении.

Помимо этого, депутат предложил банковскому сообществу и крупному ретейлу выйти с совместной инициативой и сделать пилотный проект по введению общего автоматического ограничения на банковские карты, выпущенные на имя несовершеннолетних, в части приобретения алкогольной и табачной продукции.

Ранее стало известно, что 11 апреля Госдума может принять закон о запрете вейпов для несовершеннолетних.