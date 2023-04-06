РИА Новости: три сотрудника полиции погибли в ходе КТО в Ингушетии

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Три сотрудника полиции погибли, ещё восемь получили ранения в ходе проведения контртеррористической операции в Ингушетии.
РИА Новости: три сотрудника полиции погибли в ходе КТО в Ингушетии
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«В ходе боестолкновения три сотрудника полиции погибли, ещё восемь получили ранения различной степени тяжести», — рассказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что в Малгобекском районе Ингушетии в зоне проведения КТО проходит боестолкновение.

Группа боевиков открыла огонь по сотрудникам правоохранительных органов.

3 апреля управление ФСБ России по Ингушетии ввело режим КТО на территории Малгобекского района.

Решение принято, чтобы пресечь теракты и преступления террористической направленности.

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