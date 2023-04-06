Вынесенные в ДНР смертные приговоры не привели в исполнение

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В ДНР отменили смертную казнь после вхождения в состав России, вынесенные ранее в республике смертные приговоры не привели в исполнение.
Вынесенные в ДНР смертные приговоры не привели в исполнение
  • РИА Новости

Об этом ТАСС сообщила депутат Народного совета ДНР, правозащитница, член СПЧ при президенте России Елена Шишкина.

Она пояснила, что с момента вхождения региона в состав России в республике применяется законодательство, не противоречащее федеральному.

«С октября на территории республики действуют, а правоохранительные органы руководствуются Уголовным и Уголовно-процессуальным кодексами России. Такая мера, как смертная казнь, в кодексе России отсутствует. ДНР, войдя в состав России, также её не применяет и не назначает», — сказала Шишкина.

Кроме того, по словам правозащитницы, вынесенные ранее приговоры о смертной казни так же не были приведены в исполнение.

9 июня суд в Донецкой Народной Республике вынес смертные приговоры гражданам Британии Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также Саадуну Брагиму, которые воевали на стороне Украины.

В ноябре The Daily Mail сообщила, что Эслин намерен вновь приехать на Украину, однако вступать в ряды ВСУ не планирует.

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