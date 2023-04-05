Детский омбудсмен Львова-Белова сообщила, что Мария Москалёва будет жить с мамой

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Девочка Маша Москалёва, отец которой был приговорён судом к двум годам колонии за дискредитацию ВС России, теперь будет жить с мамой, сообщила уполномоченная по правам ребёнка Мария Львова-Белова.

«Маша поначалу к маме не хотела, а её мнение по закону обязаны учитывать. Сейчас её позиция изменилась — она сама мне сказала это по телефону», — написала омбудсмен в Telegram.

Мама девочки на данный момент не ограничена в родительских правах, поэтому было достаточно расторгнуть договор о временном помещении ребёнка в учреждение, добавила Львова-Белова.

Аппарат омбудсмена окажет со своей стороны необходимую помощь, отметила она.

30 марта в МВД Белоруссии сообщили, что на белорусской территории был задержан житель Тульской области Алексей Москалёв, приговорённый российским судом к двум годам колонии за дискредитацию ВС России и сбежавший из-под домашнего ареста.

Как поясняет РИА Новости, после задержания мужчины его дочь была помещена в социально-реабилитационный центр в Ефремове: отец не водил ребёнка в школу год и не выходил на связь с педагогами.

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