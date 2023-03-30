МВД Белоруссии сообщило о задержании россиянина, обвинённого в дискредитации ВС России

Начальник управления информации и общественных связей МВД Белоруссии Наталья Сахарчук заявила, что на белорусской территории был задержан житель Тульской области Алексей Москалёв, приговорённый российским судом к двум годам колонии за дискредитацию ВС России и сбежавший из-под домашнего ареста.

«Гражданин Москалёв задержан сотрудниками милиции по запросу российской полиции», — цитирует её РИА Новости.

По её словам, мужчина был задержан в Смолевичском районе Минской области. Задержанный на данный момент находится в Белоруссии.

Ранее Тимирязевский суд Москвы приговорил к 8,5 года колонии автора Telegram-канала «Протестный МГУ» Дмитрия Иванова по делу о фейках о Вооружённых силах России.