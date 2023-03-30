МВД Белоруссии сообщило о задержании россиянина, обвинённого в дискредитации ВС России
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«Гражданин Москалёв задержан сотрудниками милиции по запросу российской полиции», — цитирует её РИА Новости.
По её словам, мужчина был задержан в Смолевичском районе Минской области. Задержанный на данный момент находится в Белоруссии.
Ранее Тимирязевский суд Москвы приговорил к 8,5 года колонии автора Telegram-канала «Протестный МГУ» Дмитрия Иванова по делу о фейках о Вооружённых силах России.