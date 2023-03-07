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Суд дал автору Telegram-канала «Протестный МГУ» Иванову 8,5 года колонии за фейки об армии

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Тимирязевский суд Москвы приговорил к 8,5 года колонии автора Telegram-канала «Протестный МГУ» Дмитрия Иванова по делу о фейках о Вооружённых силах России.
Суд дал автору Telegram-канала «Протестный МГУ» Иванову 8,5 года колонии за фейки об армии
  • РИА Новости

Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе суда.

Ранее прокуратура просила приговорить Иванова к девяти годам колонии.

В начале февраля Басманный суд Москвы заочно приговорил блогера Веронику Белоцерковскую* к девяти годам колонии за распространение фейков о российской армии.

В декабре прошлого года Мещанский суд Москвы приговорил бывшего муниципального депутата Илью Яшина* к 8,5 года колонии общего режима по делу о фейках про российскую армию.

* Включены в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 22.07.2022.

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