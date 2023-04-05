Глава СК Бастрыкин поручил дать правовую оценку шутке комиков о теракте в Петербурге

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку действиям комиков Александра Долгополова и Гарика Оганисяна, обыгравшим в шутке теракт в Санкт-Петербурге.

«Во время выступления на сцене в Берлине Долгополов и Оганисян обыграли в виде шутки обстоятельства теракта в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военный корреспондент Максим Фомин, известный под псевдонимом Владлен Татарский», — отмечается в Telegram ведомства.

Ранее депутат Госдумы Яна Лантратова обратилась к Бастрыкину с просьбой проверить выступление комиков Александра Долгополова и Гарика Оганисяна, которые спародировали вручение статуэтки военкору Владлену Татарскому.

Теракт, в результате которого был убит Татарский, произошёл 2 апреля в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной в центре Петербурга.