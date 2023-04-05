RT: связанные с вероятными организаторами теракта в Петербурге лица получили $2 тысячи в криптовалюте
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- © Maksim Konstantinov
RT проанализировал содержимое криптовалютного кошелька, связанного с НРА. Его электронный адрес можно найти в описании Telegram-канала «Роспартизан», которому приписывают роль сетевого рупора «Национальной республиканской армии».
Согласно записям в блокчейне, кошелёк, оканчивающийся на «...we3l», получил 0,0659 ВТС, или порядка $2 тыс. за последние полгода. Последние операции по нему прошли 8 марта. С кошелька сначала сняли $1 тыс., затем ещё $71.
Согласно анализатору блокчейна, средства на кошелёк «Роспартизана» поступали в том числе с крупнейшей криптовалютной биржи Binance. Переводы шли до марта 2022 года, пока биржа не стала блокировать доступ россиянам.
RT не удалось установить, кто именно был получателем средств, поступавших на связанный с НРА криптокошелёк, и была ли среди них предполагаемая исполнительница убийства военкора Татарского Дарья Трепова.
Как отмечал RT ранее, Трепова, по предварительным данным, выполняла указания неких кураторов и за каждое выполненное задание могла получать до 20 тыс. рублей в криптовалюте.
Подтверждений тому, что эти выплаты как-то связаны со средствами, поступавшими на опубликованный в Telegram-канале «Роспартизан» криптокошелёк, редакция не обнаружила.