RT: связанные с вероятными организаторами теракта в Петербурге лица получили $2 тысячи в криптовалюте

Telegram-канал «Роспартизан», связанный с «Национальной республиканской армией» (НРА), взявшей на себя ответственность за организацию убийства военкора Владлена Татарского, получил не менее $2 тыс. в биткоинах за последние месяцы. Об этом RT узнал из блокчейна — открытой системы записи транзакций в криптовалюте.

RT проанализировал содержимое криптовалютного кошелька, связанного с НРА. Его электронный адрес можно найти в описании Telegram-канала «Роспартизан», которому приписывают роль сетевого рупора «Национальной республиканской армии».

Согласно записям в блокчейне, кошелёк, оканчивающийся на «...we3l», получил 0,0659 ВТС, или порядка $2 тыс. за последние полгода. Последние операции по нему прошли 8 марта. С кошелька сначала сняли $1 тыс., затем ещё $71.

Согласно анализатору блокчейна, средства на кошелёк «Роспартизана» поступали в том числе с крупнейшей криптовалютной биржи Binance. Переводы шли до марта 2022 года, пока биржа не стала блокировать доступ россиянам.

RT не удалось установить, кто именно был получателем средств, поступавших на связанный с НРА криптокошелёк, и была ли среди них предполагаемая исполнительница убийства военкора Татарского Дарья Трепова.

Как отмечал RT ранее, Трепова, по предварительным данным, выполняла указания неких кураторов и за каждое выполненное задание могла получать до 20 тыс. рублей в криптовалюте.

Подтверждений тому, что эти выплаты как-то связаны со средствами, поступавшими на опубликованный в Telegram-канале «Роспартизан» криптокошелёк, редакция не обнаружила.