Конкурс «Лидеры России» принял более 17 тысяч заявок за сутки

На участие в новом сезоне конкурса «Лидеры России» поступило более 17 тыс. заявок за сутки, заявил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Об этом сообщает Life.ru.

«На данную минуту... у нас уже 17,5 тыс. заявок, что неплохо. Интерес к конкурсу не падает, остаётся высоким», — сказал Комиссаров на заседании наблюдательного совета конкурса.

Регистрация началась во вторник, 4 апреля.

Участниками могут стать как опытные руководители бизнеса или госсектора, так и новички в управленческой сфере.

Ранее стало известно, что суперфиналиста конкурса «Лидеры России» Михаила Слободинского назначили управляющим партнёром соцсети TenChat. Также сообщалось, что ещё один суперфинаоист Владимир Фролов запустит социальную сеть «Айда гулять» для владельцев собак.