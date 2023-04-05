Горнолыжные курорты Подмосковья зимой посетили свыше 1 млн человек

Около 1,2 млн человек посетили 20 горнолыжных курортов, которые работали в Московской области в зимний сезон.

В регионе было открыто 158 лыжных трасс общей протяжённостью свыше 600 км, передаёт телеканал «360».

Курорт «Сорочаны» в Дмитровском округе стал самым посещаемым, там побывали более 509 тыс. человек.

Более 200 тыс. человек посетили парк «Волен» и комплекс «Степаново», 80 тыс. — тюбинг-парк «Елагино» и более 70 тыс. — горнолыжный клуб Леонида Тягачёва, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее сообщалось, что в Сочи с начала года отдохнули 1,3 млн туристов.