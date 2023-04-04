В Сочи отдохнули 1,3 млн туристов с начала года

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В Сочи подвели итоги зимнего курортного сезона и определили задачи на будущее. Встреча проходила под председательством главы города Алексея Копайгородского.
В Сочи отдохнули 1,3 млн туристов с начала года
  • globallookpress.com
  • © Aleksander Polyakov

Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Горный курорт в зимний сезон посетили около 870 тыс. туристов. Средняя загрузка кластера оценивается примерно в 60%.

В целом с начала 2023 года Сочи принял на отдых и оздоровление около 1,3 млн человек.

Как отметил Копайгородский, в первую декаду мая в городе ждут около 260 тыс. гостей, поэтому уже сейчас необходимо перенастроить работу курортной отрасли на новый сезон.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщил, что лауреатами всероссийского студенческого конкурса «Мой любимый национальный маршрут» стали авторы шести работ.

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