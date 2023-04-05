Вирусолог Альштейн заявил о необходимости изучения вируса Хасеки

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Анастасия Белоусова
Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн заявил в беседе с RT, что вирус Хасеки, об обнаружении которого ранее сообщили учёные Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор», требует изучения.
Вирусолог Альштейн заявил о необходимости изучения вируса Хасеки
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«Есть такое семейство вирусов — Flavivirus. Такие вирусы, которые передаются комарами, клещами, различными насекомыми. В эту группу входят возбудители очень опасных заболеваний: жёлтая лихорадка, клещевой энцефалит», — рассказал он.

По словам вирусолога, в эту же группу входят вирусы, не отличающиеся тяжёлой патогенностью, к примеру — «Bole tick virus 4».

«Этот вирус, который описывают специалисты, он похож на «Bole tick virus 4». Насколько похож, а главное, чем отличается? Если отличается, то это новый член этой группы. Знаний мало на этот счёт, малоизученная группа. Тяжёлой патологии не вызывает. Это вирус, который нужно изучать. Сложно сказать, что он представляет угрозу», — заключил Альтштейн.

Ранее Альтштейн предупредил, что от нового вируса Хасеки, который передаётся через укус клеща, вакцина пока не создана.

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