Володин: предлагается заслушать итоговый доклад по биолабораториям 11 апреля
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«Были рассмотрены результаты работы парламентской комиссии по расследованию деятельности американских биолабораторий. Предлагаем заслушать итоговый доклад комиссии на пленарном заседании 11 апреля», — цитирует РИА Новости пресс-службу Володина.
Ранее вице-спикер Госдумы Ирина Яровая отметила, что расследование деятельности американских биолабораторий на Украине подтвердило, что под их видом в стране были военные объекты НАТО.
Яровая подчеркнула, что создание военных биолабораторий дало возможность Вашингтону действовать в обход международных соглашений.
В состав комиссии по биолабораториям входят 14 депутатов и 14 сенаторов.