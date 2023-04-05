Володин: предлагается заслушать итоговый доклад по биолабораториям 11 апреля

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что заслушать итоговый доклад по биолабораториям предлагается 11 апреля.

«Были рассмотрены результаты работы парламентской комиссии по расследованию деятельности американских биолабораторий. Предлагаем заслушать итоговый доклад комиссии на пленарном заседании 11 апреля», — цитирует РИА Новости пресс-службу Володина.

Ранее вице-спикер Госдумы Ирина Яровая отметила, что расследование деятельности американских биолабораторий на Украине подтвердило, что под их видом в стране были военные объекты НАТО.

Яровая подчеркнула, что создание военных биолабораторий дало возможность Вашингтону действовать в обход международных соглашений.

В состав комиссии по биолабораториям входят 14 депутатов и 14 сенаторов.