Более десяти человек пострадали при опрокидывании автобуса на трассе в Ростовской области

Более десяти человек пострадали при опрокидывании автобуса на трассе М-4 в Ростовской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По другим данным, пострадавших двое.

«По предварительным данным, пострадали более десяти человек, их продолжают доставать из автобуса», — сообщил источник.

Как уточняет kp.ru, автобус King Long следовал по маршруту Москва — Ставрополь в южном направлении. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и съехал с дороги на обочину. Транспорт опрокинулся.

Всего в автобусе находились 32 пассажира.

1 апреля в Новосибирской области произошло ДТП с участием автобуса. В результате пострадали 11 человек.

Отмечается, что двое из них были госпитализированы, они находятся в состоянии средней степени тяжести.