Более десяти человек пострадали при опрокидывании автобуса на трассе в Ростовской области
- РИА Новости
«По предварительным данным, пострадали более десяти человек, их продолжают доставать из автобуса», — сообщил источник.
Как уточняет kp.ru, автобус King Long следовал по маршруту Москва — Ставрополь в южном направлении. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и съехал с дороги на обочину. Транспорт опрокинулся.
Всего в автобусе находились 32 пассажира.
1 апреля в Новосибирской области произошло ДТП с участием автобуса. В результате пострадали 11 человек.
Отмечается, что двое из них были госпитализированы, они находятся в состоянии средней степени тяжести.