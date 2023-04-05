Более десяти человек пострадали при опрокидывании автобуса на трассе в Ростовской области

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Более десяти человек пострадали при опрокидывании автобуса на трассе М-4 в Ростовской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По другим данным, пострадавших двое.
Более десяти человек пострадали при опрокидывании автобуса на трассе в Ростовской области
  • РИА Новости

«По предварительным данным, пострадали более десяти человек, их продолжают доставать из автобуса», — сообщил источник.

Как уточняет kp.ru, автобус King Long следовал по маршруту Москва — Ставрополь в южном направлении. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и съехал с дороги на обочину. Транспорт опрокинулся.

Всего в автобусе находились 32 пассажира.

1 апреля в Новосибирской области произошло ДТП с участием автобуса. В результате пострадали 11 человек.

Отмечается, что двое из них были госпитализированы, они находятся в состоянии средней степени тяжести.

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