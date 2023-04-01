Число пострадавших в ДТП с автобусом под Новосибирском возросло до 11

Число пострадавших в результате аварии с участием автобуса на трассе в Новосибирской области возросло до 11.

«В Ордынскую ЦРБ доставлены ещё трое пострадавших в аварии», — цитирует РИА Новости представителя областного Минздрава.

Отмечается, что двое из них были госпитализированы, они находятся в состоянии средней степени тяжести.

Также сообщается, что из числа троих, госпитализированных ранее, выписываются двое, таким образом, в стационаре остаются три человека.

Ранее стало известно, что в Новосибирской области произошло ДТП с участием автобуса.