Число пострадавших в ДТП с автобусом под Новосибирском возросло до 11
- РИА Новости
«В Ордынскую ЦРБ доставлены ещё трое пострадавших в аварии», — цитирует РИА Новости представителя областного Минздрава.
Отмечается, что двое из них были госпитализированы, они находятся в состоянии средней степени тяжести.
Также сообщается, что из числа троих, госпитализированных ранее, выписываются двое, таким образом, в стационаре остаются три человека.
Ранее стало известно, что в Новосибирской области произошло ДТП с участием автобуса.