Число пострадавших в ДТП с автобусом под Новосибирском возросло до 11

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Число пострадавших в результате аварии с участием автобуса на трассе в Новосибирской области возросло до 11.
Число пострадавших в ДТП с автобусом под Новосибирском возросло до 11
  • РИА Новости

«В Ордынскую ЦРБ доставлены ещё трое пострадавших в аварии», — цитирует РИА Новости представителя областного Минздрава.

Отмечается, что двое из них были госпитализированы, они находятся в состоянии средней степени тяжести.

Также сообщается, что из числа троих, госпитализированных ранее, выписываются двое, таким образом, в стационаре остаются три человека.

Ранее стало известно, что в Новосибирской области произошло ДТП с участием автобуса.

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