В Новосибирской области произошло ДТП с участием автобуса

Авария с участием автобуса произошла на трассе в Новосибирской области.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на областную Госавтоинспекцию.

«Есть пострадавшие и погибшие», — сказал собеседник, не уточнив другие подробности.

По его словам, в настоящий момент правоохранительные органы собирают информацию по факту происшествия.

18 марта в УГИБДД по региону сообщили, что два человека погибли и ещё четыре пострадали в результате столкновения автобуса IVECO и автомобиля Kia Cerato на улице Гагарина в Пензе.