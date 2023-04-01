Один человек погиб и восемь пострадали в ДТП с автобусом в Новосибирской области

Один человек погиб и восемь получили травмы в результате аварии с участием автобуса на трассе в Новосибирской области.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава региона.

«Один погибший. Восемь пострадавших — двое детей и шестеро взрослых», — сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что все пострадавшие были госпитализированы.

Вместе с этим в региональном отделении МЧС заявили агентству, что, согласно предварительной информации, всего в автобусе находились 47 человек.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области произошло ДТП с участием автобуса.