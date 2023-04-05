Шахта «Листвяжная» в Кемеровской области готова к возобновлению горных работ

Шахта «Листвяжная» в Кемеровской области, на которой произошла авария в 2021 году, готова к возобновлению горных работ. Об этом сообщили в пресс-службе холдинга «СДС-Уголь».

Отмечается, что по итогам проверки межведомственной комиссии шахта соответствует требованиям промышленной безопасности и охраны труда.

«Также подтверждена готовность предприятия к ведению подготовительных работ по проведению горных выработок, локализации аварии и ликвидации её последствий»», — приводит ТАСС заявление.

ЧП на шахте произошло 25 ноября. Под землёй находились 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели.

Через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва, но выбраться успели не все — пять сотрудников МЧС погибли. Всего в результате трагедии погиб 51 человек, пострадали 106.