Врач Манило предупредила об обострениях хронических заболеваний весной

Аллерголог-иммунолог, гастроэнтеролог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге Елена Манило заявила, что весной у людей могут обостриться хронические заболевания.

В беседе с «Газетой.Ru» она отметила, что среди причин — снижение иммунитета.

«Немаловажную роль играют перепады атмосферного давления и капризы весенней погоды, когда тепло сменяется заморозками, оттепели — снегопадами. Это становится дополнительным стрессом для организма и плохо сказывается на работе сосудов», — сказала Манило.

Кроме того, по словам врача, хронические заболевания могут обостриться на фоне эмоциональных переживаний.

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