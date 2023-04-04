Суд приговорил к восьми годам колонии экс-главу Новочеркасска по делу о взятке

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Ростовский областной суд приговорил бывшего главу администрации Новочеркасска Игоря Зюзина к восьми годам колонии за взятку в особо крупном размере.
Суд приговорил к восьми годам колонии экс-главу Новочеркасска по делу о взятке
  • РИА Новости
  • © Илья Питалев

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы суда.

«Приговор нижестоящего суда отменён, назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима», — сказали в пресс-службе.

Отмечается, что коррупционер получил взятку будучи  мэром города Зверево Ростовской области в 2017 году. Взяточник вместе со своим замом Альбиной Порошиной получили от директора строительной организации более 2,6 млн рублей за помощь, в частности, за получение контрактов по благоустройству общественных территорий в городе, принятие работ и их своевременную оплату.

Бывший глава администрации Новочеркасска был задержан 16 октября 2019 года по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.

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