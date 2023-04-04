В Госдуме предложили обязать детских аниматоров проходить спецобучение и медкомиссию

Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила обязать детских аниматоров проходить спецобучение и медицинскую комиссию.

Об этом сообщает РИА Новости.

По её словам, аниматоры должны проходить освидетельствование на наличие психических расстройств, а также знать технику безопасности.

«Особенно важно выявлять людей с психическими расстройствами, склонностью к садизму», — указала Лантратова.

Также она отметила необходимость ужесточить требования к их реквизиту. Так, например, депутат считает необходимым отказаться от предметов, которые могут «нанести вред здоровью участников мероприятия». Соответствующие опасные предметы используются, например, в квест-индустрии, где пытаются создать пугающую обстановку.

«Значительная часть травм была получена именно в результате использования топоров, ножей. Предлагаю запретить использовать подобные реквизиты, даже затупленные предметы оказываются травмоопасными», — подчеркнула она.

В сентябре 2022 года следователи возбудили уголовное дело по факту пожара на квесте в Москве, в результате которого получили ожоги пять человек, в том числе трое несовершеннолетних. В квесте нужно было зажечь лампу, однако взорвался газовый баллон и загорелся потолок, расплавленный пластик начал капать на одежду участников.