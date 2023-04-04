В Госдуме предложили обязать детских аниматоров проходить спецобучение и медкомиссию

Короткая ссылка
Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила обязать детских аниматоров проходить спецобучение и медицинскую комиссию.
В Госдуме предложили обязать детских аниматоров проходить спецобучение и медкомиссию
  • Gettyimages.ru
  • © fotostorm

Об этом сообщает РИА Новости.

По её словам, аниматоры должны проходить освидетельствование на наличие психических расстройств, а также знать технику безопасности. 

«Особенно важно выявлять людей с психическими расстройствами, склонностью к садизму», — указала Лантратова.

Также она отметила необходимость ужесточить требования к их реквизиту. Так, например, депутат считает необходимым отказаться от предметов, которые могут «нанести вред здоровью участников мероприятия». Соответствующие опасные предметы используются, например, в квест-индустрии, где пытаются создать пугающую обстановку.

«Значительная часть травм была получена именно в результате использования топоров, ножей. Предлагаю запретить использовать подобные реквизиты, даже затупленные предметы оказываются травмоопасными», — подчеркнула она.

В сентябре 2022 года следователи возбудили уголовное дело по факту пожара на квесте в Москве, в результате которого получили ожоги пять человек, в том числе трое несовершеннолетних. В квесте нужно было зажечь лампу, однако взорвался газовый баллон и загорелся потолок, расплавленный пластик начал капать на одежду участников.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить