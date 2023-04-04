В Госдуме предложили запретить треш-стримерам пользоваться интернетом

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В Государственной думе предлагают внести поправки в закон по поводу треш-стримеров, которые позволили бы создание специального реестра — попавшим туда лицам запретят использовать интернет.
В Госдуме предложили запретить треш-стримерам пользоваться интернетом
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Об этом сообщает РИА Новости.

Основанием для попадания в реестр станет решение суда о привлечении к уголовной ответственности за распространение «треш-стримов» и контента, подпадающего под норму о распространении фото- или видеоматериалов с изображением действий, «совершённых с особой жестокостью либо издевательствами».

Ещё одна поправка предполагает запрет для СМИ публиковать информацию о включённых в реестр лицах, кроме определённых исключений.

Ранее сообщалось, что в комитете по молодёжной политике Государственной думы разработали законопроект, согласно которому треш-стриминг может стать отягчающим обстоятельством при совершении преступления.

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