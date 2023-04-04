Офтальмологи представили универсальный глазной хрусталик в Казани

Короткая ссылка
В Казани офтальмологи представили глазной хрусталик, который подходит для всех.
Офтальмологи представили универсальный глазной хрусталик в Казани
  • Gettyimages.ru
  • © Zero Creatives

Об этом сообщает ГТРК «Татарстан».

«Та линза, которая создана, — это один из вариантов поиска универсальности хрусталика, который мы могли бы не задумывая поставить любому нашему пациенту и получить классный функциональный результат», — заявил заслуженный врач России Рашид Галеев.

В настоящее время в Татарстане учёные также ведут работу над препаратом, который позволил бы восстановить зрение без операции.

Ранее заведующая отделением офтальмологии ИМЧ РАН, член комитета по сотрудничеству с европейскими странами Европейского глаукомного общества Ильмира Газизова предупредила о генетическом факторе риска развития глаукомы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить