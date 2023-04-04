Офтальмологи представили универсальный глазной хрусталик в Казани

В Казани офтальмологи представили глазной хрусталик, который подходит для всех.

Об этом сообщает ГТРК «Татарстан».

«Та линза, которая создана, — это один из вариантов поиска универсальности хрусталика, который мы могли бы не задумывая поставить любому нашему пациенту и получить классный функциональный результат», — заявил заслуженный врач России Рашид Галеев.

В настоящее время в Татарстане учёные также ведут работу над препаратом, который позволил бы восстановить зрение без операции.

Ранее заведующая отделением офтальмологии ИМЧ РАН, член комитета по сотрудничеству с европейскими странами Европейского глаукомного общества Ильмира Газизова предупредила о генетическом факторе риска развития глаукомы.