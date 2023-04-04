Путин: экспорт сельхозпродукции из России в последнее время вырос в разы

Экспорт российской сельхозпродукции в последнее время вырос в разы.

Об этом сообщил президент России Владимир Путин.

«Экспорт вырос в разы. А импорт, как раз наоборот, сократился», — заявил он во время поездки в Тулу.

Путин добавил, что сейчас Россия экспортирует сельхозпродукцию и борется за рынки сбыта.

Ранее Путин в ходе выступления с посланием Федеральному собранию отметил, что Россия в 2022—2023 сельскохозяйственном году экспортирует до 55—60 млн т зерна, когда-то это казалось неосуществимым планом.

Директор Высшей школы финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова профессор Константин Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказался о ситуации в российской экономике.