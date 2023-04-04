Путин: экспорт сельхозпродукции из России в последнее время вырос в разы

Короткая ссылка
Экспорт российской сельхозпродукции в последнее время вырос в разы.
Путин: экспорт сельхозпродукции из России в последнее время вырос в разы
  • РИА Новости

Об этом сообщил президент России Владимир Путин.

«Экспорт вырос в разы. А импорт, как раз наоборот, сократился», — заявил он во время поездки в Тулу. 

Путин добавил, что сейчас Россия экспортирует сельхозпродукцию и борется за рынки сбыта.

Ранее Путин в ходе выступления с посланием Федеральному собранию отметил, что Россия в 2022—2023 сельскохозяйственном году экспортирует до 55—60 млн т зерна, когда-то это казалось неосуществимым планом.

Директор Высшей школы финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова профессор Константин Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказался о ситуации в российской экономике.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить