Экс-замминистра просвещения Ракова и экс-ректор Шанинки Зуев признали вину в хищениях
- РИА Новости
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«Обвинение понятно, вину признаю полностью по всем эпизодам», — сказала бывшая чиновница.
Отмечается, что вместе с ней вину по всем эпизодам признал и Зуев.
В начале марта стало известно, что Сергей Зуев снят с должности ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук, пост заняла Мария Сигова.
По версии следствия, Зуев, который обвиняется в хищении свыше 21 млн рублей, в 2018 году совместно с экс-замминистра просвещения России Мариной Раковой и бывшим заместителем гендиректора Фонда новых форм развития образования Евгением Заком вступил в сговор с целью хищения денег РАНХиГС.