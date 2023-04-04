Экс-замминистра просвещения Ракова и экс-ректор Шанинки Зуев признали вину в хищениях

Экс-замминистра просвещения России Марина Ракова и бывший ректор Шанинки Сергей Зуев признали вину в хищениях средств из бюджета. Об этом сообщает РИА Новости. Во вторник, 4 апреля, в Никулинском суде Москвы проходит слушание дела.

«Обвинение понятно, вину признаю полностью по всем эпизодам», — сказала бывшая чиновница.

Отмечается, что вместе с ней вину по всем эпизодам признал и Зуев.

В начале марта стало известно, что Сергей Зуев снят с должности ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук, пост заняла Мария Сигова.

По версии следствия, Зуев, который обвиняется в хищении свыше 21 млн рублей, в 2018 году совместно с экс-замминистра просвещения России Мариной Раковой и бывшим заместителем гендиректора Фонда новых форм развития образования Евгением Заком вступил в сговор с целью хищения денег РАНХиГС.