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Зуева сняли с должности ректора Шанинки

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Сергей Зуев снят с должности ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук, пост заняла Мария Сигова.
Зуева сняли с должности ректора Шанинки
  • РИА Новости
  • © Максим Блинов

Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

«Ректором Московской высшей школы социальных и экономических наук назначена Мария Викторовна Сигова», — приводит сообщение ТАСС.

Ранее стало известно, что Зуев признал вину в инкриминируемых ему мошенничестве и фиктивном трудоустройстве, а также дал показания на соучастников преступления.

По версии следствия, Зуев, который обвиняется в хищении свыше 21 млн рублей, в 2018 году совместно с экс-замминистра просвещения России Мариной Раковой и бывшим заместителем гендиректора Фонда новых форм развития образования Евгением Заком вступил в сговор с целью хищения денег РАНХиГС

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