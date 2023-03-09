Зуева сняли с должности ректора Шанинки
- РИА Новости
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Об этом сообщили в пресс-службе вуза.
«Ректором Московской высшей школы социальных и экономических наук назначена Мария Викторовна Сигова», — приводит сообщение ТАСС.
Ранее стало известно, что Зуев признал вину в инкриминируемых ему мошенничестве и фиктивном трудоустройстве, а также дал показания на соучастников преступления.
По версии следствия, Зуев, который обвиняется в хищении свыше 21 млн рублей, в 2018 году совместно с экс-замминистра просвещения России Мариной Раковой и бывшим заместителем гендиректора Фонда новых форм развития образования Евгением Заком вступил в сговор с целью хищения денег РАНХиГС.