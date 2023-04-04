Более 60% работающих за рубежом россиян выразили готовность вернуться в Россию

Более 60% россиян, работающих за границей, выразили готовность вернуться в страну в ближайшее время, следует из данных консалтинговой компании «Яков и Партнёры» и HeadHunter.

«Ещё большее число людей, уже работающих за границей, высказались о готовности вернуться в страну: 62% респондентов. Среди основных причин они выделяют личные обстоятельства, лучшие карьерные возможности, а также более благоприятный экономический прогноз в целом по стране», — цитирует РИА Новости партнёра компании Елену Кузнецову.

В исследовании отмечается, что самыми предпочтительными вариантами для переезда в мире стали США и Канада, а ОАЭ не вошли в десятку наиболее востребованных направлений для переезда.

Ранее начальник бюро по защите прав предпринимателей московского отделения «Опоры России» Алексей Петропольский рассказал об исследовании, согласно которому большинство офисных сотрудников начинают работать после 13:00.