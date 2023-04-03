Подруга подозреваемой в убийстве Татарского рассказала о психических расстройствах Треповой

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Подруга подозреваемой в убийстве блогера, военного корреспондента Владлена Татарского, который погиб в результате взрыва в кафе в Санкт-Петербурге, рассказала в беседе с RT о психических расстройствах задержанной Дарьи Треповой.
Подруга подозреваемой в убийстве Татарского рассказала о психических расстройствах Треповой
  • РИА Новости

«У неё были какие-то психические расстройства — не шизофрения, конечно, но жаловалась, что часто пребывает в депрессивном состоянии», — рассказала девушка.

По её словам, они вместе с Треповой учились в СПбГУ на медфаке, однако позднее её подругу оттуда отчислили.

Девушка рассказала, что они часто общались на тему ментального здоровья из-за проблем подозреваемой. Из-за этих проблем Трепова обращалась к врачам, рассказала собеседница RT.

«Она была оппозиционных взглядов, да, ходила на митинги Навального, разделяла их позицию», — сообщила девушка.

Она добавила, что последние полгода Трепова жила в Москве, при этом переезд подозреваемой показался её подруге спонтанным решением.

«Даша никогда не планировала переезжать в столицу. Там у неё была какая-то своя тусовка — концы нужно искать там. Возможно, она подпала под чьё-то влияние», — заявила собеседница RT.

Ранее СК переквалифицировал на статью о теракте дело об убийстве Татарского.

По данным следствия, планирование и организация совершённого преступления осуществлялись с Украины.

26-летнюю Дарью Трепову задержали в Санкт-Петербурге 3 апреля. На допросе она заявила, что задержана за «пребывание на месте убийства Владлена Татарского».

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