Сенатор Ковитиди: идея запрета МУС в России соответствует интересам нацбезопасности

Сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди в беседе с RT прокомментировала заявление председателя Госдумы Вячеслава Володина о подготовке профильными комитетами поправок о запрете в России деятельности Международного уголовного суда (МУС).

Как подчеркнула парламентарий, это правильное решение. Она отметила, что полностью его поддерживает.

«Оно соответствует интересам национальной безопасности Российской Федерации, а самое главное — Конституции России», — заявила Ковитиди.

Ранее стало известно о том, что председатель Государственной думы Вячеслав Володин сообщил, что профильные комитеты Госдумы готовят поправки о запрете в России деятельности Международного уголовного суда (МУС).

Кроме того, поправки будут предусматривать запрет в стране деятельности других международных органов, направленных против России.

Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признаёт, 17 марта выдала ордер на «арест» президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что никакие решения МУС для России не имеют значения, в том числе с правовой точки зрения.

В Кремле также заявили, что Москва не признаёт решения Международного уголовного суда.