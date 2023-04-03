Сенатор Ковитиди: идея запрета МУС в России соответствует интересам нацбезопасности
- AP
Как подчеркнула парламентарий, это правильное решение. Она отметила, что полностью его поддерживает.
«Оно соответствует интересам национальной безопасности Российской Федерации, а самое главное — Конституции России», — заявила Ковитиди.
Ранее стало известно о том, что председатель Государственной думы Вячеслав Володин сообщил, что профильные комитеты Госдумы готовят поправки о запрете в России деятельности Международного уголовного суда (МУС).
Кроме того, поправки будут предусматривать запрет в стране деятельности других международных органов, направленных против России.
Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признаёт, 17 марта выдала ордер на «арест» президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что никакие решения МУС для России не имеют значения, в том числе с правовой точки зрения.
В Кремле также заявили, что Москва не признаёт решения Международного уголовного суда.