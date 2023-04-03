Москалькова: Россия передала Украине пятерых раненых украинских военных

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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что российская сторона передала Украине пятерых раненых украинских военных.
Москалькова: Россия передала Украине пятерых раненых украинских военных
  • РИА Новости

Москалькова 31 марта заявила, что Киев срывает очередной обмен пленными с Москвой.

Российский омбудсмен 8 марта публиковала данные о 70 украинских военных, которых Киев не захотел обменять.

«Сегодня на Украину репатриированы пятеро раненых военнослужащих ВСУ. Продолжаем работу в этом направлении», — цитирует её ТАСС.

27 марта Москалькова рассказала, что украинской стороной были переданы России пять тяжелораненых военнослужащих.

Ранее Минобороны России сообщило, что 7 марта после переговоров с подконтрольной Киеву территории возвращены 90 российских военных, которым в плену грозила смертельная опасность.

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