Москалькова: Россия передала Украине пятерых раненых украинских военных

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что российская сторона передала Украине пятерых раненых украинских военных.

Москалькова 31 марта заявила, что Киев срывает очередной обмен пленными с Москвой.

Российский омбудсмен 8 марта публиковала данные о 70 украинских военных, которых Киев не захотел обменять.

«Сегодня на Украину репатриированы пятеро раненых военнослужащих ВСУ. Продолжаем работу в этом направлении», — цитирует её ТАСС.

27 марта Москалькова рассказала, что украинской стороной были переданы России пять тяжелораненых военнослужащих.

Ранее Минобороны России сообщило, что 7 марта после переговоров с подконтрольной Киеву территории возвращены 90 российских военных, которым в плену грозила смертельная опасность.