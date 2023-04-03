Москалькова: Россия передала Украине пятерых раненых украинских военных
- РИА Новости
Москалькова 31 марта заявила, что Киев срывает очередной обмен пленными с Москвой.
Российский омбудсмен 8 марта публиковала данные о 70 украинских военных, которых Киев не захотел обменять.
«Сегодня на Украину репатриированы пятеро раненых военнослужащих ВСУ. Продолжаем работу в этом направлении», — цитирует её ТАСС.
27 марта Москалькова рассказала, что украинской стороной были переданы России пять тяжелораненых военнослужащих.
Ранее Минобороны России сообщило, что 7 марта после переговоров с подконтрольной Киеву территории возвращены 90 российских военных, которым в плену грозила смертельная опасность.