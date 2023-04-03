Суд арестовал треш-блогера Базарова по делу об оскорблении чувств верующих

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Преображенский суд Москвы на два месяца арестовал треш-блогера Станислава Базарова, известного как Стасик Кудрявый, по делу об оскорблении чувств верующих и изготовлении порно.
Суд арестовал треш-блогера Базарова по делу об оскорблении чувств верующих
  • РИА Новости

Об этом сообщила пресс-секретарь суда Алиса Закутняя.

«Вынесено постановление об удовлетворении ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении блогера Базарова до 30 мая», — цитирует её РИА Новости.

30 марта стало известно, что в отношении треш-блогера Станислава Базарова завели дело об оскорблении чувств верующих, а также о распространении порно.

По данным следствия, 28 марта молодой человек дома в Зеленограде, преследуя цель надругательства над почитаемой верующими религиозной святыней, находясь в полуобнажённом виде, «публично совершал действия, выражающие явное неуважение к окружающим, в целях оскорбления религиозных чувств верующих». Всё это он снимал на видео, а после выложил в Telegram в открытый доступ.

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