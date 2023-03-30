В отношении треш-блогера Станислава Базарова завели дело об оскорблении чувств верующих

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В отношении треш-блогера Станислава Базарова завели дело об оскорблении чувств верующих, а также о распространении порно.
В отношении треш-блогера Станислава Базарова завели дело об оскорблении чувств верующих
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«Дело об оскорблении чувств верующих и о распространении порно завели на блогера Станислава Базарова, снявшегося в полуобнажённом виде с иконой», — пишет агентство.

Вместе с этим Следственный комитет по Москве уточнил, что, по данным следствия, 28 марта молодой человек дома в Зеленограде, преследуя цель надругательства над почитаемой верующими религиозной святыней, находясь в полуобнажённом виде, «публично совершал действия, выражающие явное неуважение к окружающим, в целях оскорбления религиозных чувств верующих». Всё это он снимал, а после выложил в Telegram в открытый доступ.

«Возбуждено уголовное дело в отношении Станислава Базарова. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 148 УК России (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий, выражающее явное неуважение к обществу и совершённое в целях оскорбления религиозных чувств верующих) и ч. 3 ст. 242. УК России (незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов)», — сообщает ведомство.

Ранее представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова заявила, что ведомство возбудило уголовное дело о неуплате налогов на 120 млн рублей со стороны блогера Александры Митрошиной.

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