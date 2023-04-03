Мишустин: кабмин предусмотрел 10 млрд рублей на поддержку производителей зерновых
- РИА Новости
Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
«На эти цели в бюджете текущего года предусмотрено 10 млрд рублей. Регионы смогут выделить агробизнесу межбюджетные трансферты, которые позволят компенсировать расходы прошлого года», — сообщил Мишустин.
Уточняется, что субсидии будут направлены на возмещение части затрат при производстве и реализации продукции.
Российский лидер Владимир Путин в ходе выступления с посланием Федеральному собранию заявил, что Россия в 2022—2023 сельскохозяйственном году экспортирует до 55—60 млн т зерна, когда-то это казалось неосуществимым планом.