Мишустин: кабмин предусмотрел 10 млрд рублей на поддержку производителей зерновых

Правительство России предусмотрело в бюджете 2023 года 10 млрд рублей на поддержку производителей зерновых.

Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

«На эти цели в бюджете текущего года предусмотрено 10 млрд рублей. Регионы смогут выделить агробизнесу межбюджетные трансферты, которые позволят компенсировать расходы прошлого года», — сообщил Мишустин.

Уточняется, что субсидии будут направлены на возмещение части затрат при производстве и реализации продукции.

Российский лидер Владимир Путин в ходе выступления с посланием Федеральному собранию заявил, что Россия в 2022—2023 сельскохозяйственном году экспортирует до 55—60 млн т зерна, когда-то это казалось неосуществимым планом.