В Госдуме поддержали идею обязать граждан впускать в квартиры работников ЖКХ

Первый зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Павел Качкаев в беседе с RT прокомментировал предложение Минстроя России обязать граждан впускать в квартиры работников ЖКХ.

«Я, в принципе, с Минстроем согласен. Потому что очень много вопросов и по газу, и по водоснабжению, и по неправильной эксплуатации электроприборов. Только с согласия жильцов (впускать в квартиру. — RT), на мой взгляд, не очень правильно», — считает депутат.

Одновременно с этим парламентарий отметил, что «сейчас много псевдокомпаний».

«Последний взрыв газа в доме был из-за того, что там какая-то непонятная левая компания взялась за обслуживание, деньги собирала и ничего не делала. Тут важно, на мой взгляд, найти золотую середину», — добавил Качкаев.

По его мнению, в дома к гражданам должны приходить только компетентные работники с соответствующими документами.

«Чтобы в дома приходили те люди, которые занимаются обслуживанием именно данной коммунальной услуги. Если это ресурсоснабжающая компания, например, по воде, то они должны иметь официальные документы. А может быть (приходить. — RT) в сопровождении кого-то из управляющей компании, чтобы не просто заходил кто хочет. Всё-таки какие-то ограничения должны быть, но не такие жёсткие, как сегодня», — заключил собеседник RT.

Ранее стало известно, что Минстрой России предложил обязать граждан впускать в квартиры и частные дома работников ресурсоснабжающих организаций (РСО) для установки и обслуживания умных счётчиков.

На данный момент по закону без согласия собственника жилья войти в помещение можно только в случае аварии или угрозы жизни другим жильцам. В других случаях требуется решение суда.