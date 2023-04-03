В Минстрое предложили обязать граждан впускать в квартиры работников ЖКХ
Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на письмо Минстроя в правительство.
На данный момент по закону без согласия собственника жилья войти в помещение можно только в случае аварии или угрозы жизни другим жильцам. В других случаях требуется решение суда.
«Возможно, следует предусмотреть ускоренные суды для таких ситуаций. Кроме того, могут помочь в стимулировании граждан штрафы», — заявила зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.
Глава IT-компании «Философт» Иван Власов предложил за отказ предоставления доступа к счётчикам начислять штраф в квитанции за ЖКУ.
Ранее Минстрой предложил включить установку умных счётчиков в тарифы ЖКХ.
Гендиректор РЭО Денис Буцаев предложил заменить бумажные платёжки ЖКУ электронными.