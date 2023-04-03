В Минстрое предложили обязать граждан впускать в квартиры работников ЖКХ

Короткая ссылка
Минстрой России предложил обязать граждан впускать в квартиры и частные дома работников ресурсоснабжающих организаций (РСО) для установки и обслуживания умных счётчиков.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на письмо Минстроя в правительство.

На данный момент по закону без согласия собственника жилья войти в помещение можно только в случае аварии или угрозы жизни другим жильцам. В других случаях требуется решение суда.

«Возможно, следует предусмотреть ускоренные суды для таких ситуаций. Кроме того, могут помочь в стимулировании граждан штрафы», — заявила зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

Глава IT-компании «Философт» Иван Власов предложил за отказ предоставления доступа к счётчикам начислять штраф в квитанции за ЖКУ.

Ранее Минстрой предложил включить установку умных счётчиков в тарифы ЖКХ.

Гендиректор РЭО Денис Буцаев предложил заменить бумажные платёжки ЖКУ электронными.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить