В Минстрое предложили обязать граждан впускать в квартиры работников ЖКХ

Минстрой России предложил обязать граждан впускать в квартиры и частные дома работников ресурсоснабжающих организаций (РСО) для установки и обслуживания умных счётчиков.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на письмо Минстроя в правительство.

На данный момент по закону без согласия собственника жилья войти в помещение можно только в случае аварии или угрозы жизни другим жильцам. В других случаях требуется решение суда.

«Возможно, следует предусмотреть ускоренные суды для таких ситуаций. Кроме того, могут помочь в стимулировании граждан штрафы», — заявила зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

Глава IT-компании «Философт» Иван Власов предложил за отказ предоставления доступа к счётчикам начислять штраф в квитанции за ЖКУ.

Ранее Минстрой предложил включить установку умных счётчиков в тарифы ЖКХ.

Гендиректор РЭО Денис Буцаев предложил заменить бумажные платёжки ЖКУ электронными.