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В России предложили заменить бумажные платёжки ЖКУ электронными

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Гендиректор РЭО Денис Буцаев предложил заменить бумажные платёжки ЖКУ электронными.

Как пишут «Известия», об этом говорится в письме, направленном в Минстрой России.

Между тем в РЭО отметили, что для некоторых категорий жителей многоквартирных домов, например пенсионеров, вариант с квитанцией на бумаге следует сохранить.

«Так, например, в России более 50 млн домохозяйств, соответственно, каждое из них получает бумажные платёжки. Получается, что на ежемесячную рассылку уходит 50 т бумаги, ведь один такой документ весит 1 г», — заявили в РЭО.

Ранее телеканал «360» сообщил, что Российский экологический оператор подготовил письмо в Федеральную налоговую службу с просьбой проработать отказ от бумажных чеков, так как в России ежегодно используют около 10 тыс. т не подлежащей утилизации бумаги.

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