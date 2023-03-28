«Известия»: Минстрой предложил включить установку умных счётчиков в тарифы ЖКХ

В тарифы на оплату ЖКХ планируют включить установку и обслуживание умных счётчиков воды и тепла.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на письмо Минстроя в правительство.

В документе сообщается, что для перехода к использованию искусственного интеллекта в сфере ЖКХ необходимо внедрить умные счётчики на всех этапах учёта ресурсов, то есть применять их в домах, квартирах, а также в нежилых зданиях.

Постепенный переход на такие приборы начнётся с 2025 года.

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