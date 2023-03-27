Замглавы Минстроя Стасишин призвал не ждать снижения цен на жильё в России

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Замглавы российского Министерства строительства Никита Стасишин предупредил, что снижения цен на жильё в России ожидать не стоит.
Замглавы Минстроя Стасишин призвал не ждать снижения цен на жильё в России
  • globallookpress.com
  • © Svetlana Vozmilova

«Не надо ждать снижения роста цен на квадратный метр», — приводит его слова РИА Новости.

Стасишин объяснил это ростом цен на некоторые строительные материалы, увеличением проектного финансирования, а также сокращением темпов продаж.

Ранее риелтор, член Гильдии риелторов Москвы Сергей Цывин в беседе с «Москвой 24» рассказал, в какую сумму обойдётся аренда загородной недвижимости.

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