Замглавы Минстроя Стасишин призвал не ждать снижения цен на жильё в России
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«Не надо ждать снижения роста цен на квадратный метр», — приводит его слова РИА Новости.
Стасишин объяснил это ростом цен на некоторые строительные материалы, увеличением проектного финансирования, а также сокращением темпов продаж.
Ранее риелтор, член Гильдии риелторов Москвы Сергей Цывин в беседе с «Москвой 24» рассказал, в какую сумму обойдётся аренда загородной недвижимости.