Замглавы Минстроя Стасишин призвал не ждать снижения цен на жильё в России

Замглавы российского Министерства строительства Никита Стасишин предупредил, что снижения цен на жильё в России ожидать не стоит.

«Не надо ждать снижения роста цен на квадратный метр», — приводит его слова РИА Новости.

Стасишин объяснил это ростом цен на некоторые строительные материалы, увеличением проектного финансирования, а также сокращением темпов продаж.

Ранее риелтор, член Гильдии риелторов Москвы Сергей Цывин в беседе с «Москвой 24» рассказал, в какую сумму обойдётся аренда загородной недвижимости.