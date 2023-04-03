Россия получила 19 отказов от Запада выдать граждан для уголовного преследования

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Ряд стран Запада в 2023 году отказали России в 19 запросах на экстрадицию граждан для уголовного преследования, в том числе обвиняемых в убийствах, мошенничестве и преступлениях, связанных с наркотиками.

«За указанный период (январь — март) иностранными государствами отказано в удовлетворении 19 запросов о выдаче лиц для уголовного преследования или исполнения приговора, из них в восьми случаях — по политическим мотивам», — цитирует РИА Новости сообщение российской Генпрокуратуры.

В ведомстве акцентировали внимание на том, что в Австрии и Польше отказы в выдаче граждан власти аргументировали возможным нарушением прав и свобод преследуемого лица при его возможной выдаче российским правоохранительным органам.

При этом в Болгарии, Германии, Италии и Румынии отметили, что экстрадированные граждане могут подвергаться «бесчеловечному и унижающему достоинство обращению» в России.

Ранее сообщалось, что в I квартале 2023 года Россия получила 15 отказов от стран Запада в ответ на запросы о правовой помощи по уголовным делам.

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