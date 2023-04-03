Западные страны отказали России в 15 запросах о правовой помощи в 2023 году

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В I квартале 2023 года Россия получила 15 отказов от стран Запада в ответ на запросы о правовой помощи по уголовным делам, заявили в Генпрокуратуре.

«Компетентными органами иностранных государств отказано в исполнении 15 запросов о правовой помощи, из них 12 — по политическим мотивам», — приводит сообщение ведомства РИА Новости.

Так, по данным ГП России, Федеральное ведомство юстиции Швейцарии уведомило российскую сторону о «наивысших сомнениях относительно того, что Россия будет придерживаться гарантий или других международно-правовых обязательств в связи с оказываемой правовой помощью», и выдало отказ на запрос Москвы.

В Латвии в ответ на просьбу о помощи в расследовании уголовного дела об уклонении от уплаты налогов заявили, что с учётом сложившихся обстоятельств не видят возможности приступить к проведению процессуальных действий на территории своей страны.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости надёжной защиты прав и свобод россиян.

22 марта стало известно о подписании генеральным прокурором России Игорем Красновым и генпрокурором, министром по правовым вопросам Мьянмы Тиды У меморандума о сотрудничестве.

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