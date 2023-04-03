В Москве заработала горячая линия для желающих пойти на военную службу по контракту

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В Москве открыли горячую линию для желающих пойти на военную службу по контракту.

«Правительство Москвы в рамках содействия военному комиссариату столицы открыло горячую линию, на которой все желающие могут задать вопросы о военной службе по контракту», — говорится в сообщении на сайте мэра российской столицы.

Уточняется, что по номеру 117 с вопросами могут обратиться все интересующиеся возможностями службы по контракту, выплатами, льготами и мерами соцподдержки для военных и их семей.

Власти также проинформировали об открытии единого пункта отбора на военную службу, куда могут обратиться как москвичи, так и жители других регионов России или иностранцы.

Ранее Министерство обороны России определило порядок поступления граждан в добровольческие формирования.

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