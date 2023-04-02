Путин назвал Союзное государство локомотивом интеграции на евразийском пространстве

Российский лидер Владимир Путин в День единения народов России и Белоруссии заявил, что благодаря общим усилиям Союзное государство является локомотивом интеграции на евразийском пространстве.

РИА Новости

Телеграмма опубликована на сайте Кремля. «Благодаря нашим общим усилиям Союзное государство является локомотивом интеграционных процессов на евразийском пространстве», — отметил президент. Ранее Путин направил белорусскому коллеге Александру Лукашенко поздравления по случаю Дня единения народов двух стран. Белорусский лидер отметил, что Россия и Белоруссия наращивают потенциал основанного на неразрывности межгосударственной дружбы Союзного государства.