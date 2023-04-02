Путин назвал Союзное государство локомотивом интеграции на евразийском пространстве

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Российский лидер Владимир Путин в День единения народов России и Белоруссии заявил, что благодаря общим усилиям Союзное государство является локомотивом интеграции на евразийском пространстве.
Путин назвал Союзное государство локомотивом интеграции на евразийском пространстве
  • РИА Новости

Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Благодаря нашим общим усилиям Союзное государство является локомотивом интеграционных процессов на евразийском пространстве», — отметил президент.

Ранее Путин направил белорусскому коллеге Александру Лукашенко поздравления по случаю Дня единения народов двух стран.

Белорусский лидер отметил, что Россия и Белоруссия наращивают потенциал основанного на неразрывности межгосударственной дружбы Союзного государства.

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