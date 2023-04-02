Путин назвал Союзное государство локомотивом интеграции на евразийском пространстве
- РИА Новости
Телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«Благодаря нашим общим усилиям Союзное государство является локомотивом интеграционных процессов на евразийском пространстве», — отметил президент.
Ранее Путин направил белорусскому коллеге Александру Лукашенко поздравления по случаю Дня единения народов двух стран.
Белорусский лидер отметил, что Россия и Белоруссия наращивают потенциал основанного на неразрывности межгосударственной дружбы Союзного государства.