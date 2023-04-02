Путин поздравил российских геологов с профессиональным праздником

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Президент России Владимир Путин поздравил российских геологов и ветеранов отрасли с профессиональным праздником.
Путин поздравил российских геологов с профессиональным праздником
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«От вашего ответственного подхода к делу во многом зависят укрепление отечественного промышленного и энергетического потенциала, рост экономических показателей, качество жизни людей», — говорится в поздравлении.

Путин отметил, что работа геологов способствует продвижению фундаментальных и прикладных научных исследований, направленных на развитие минерально-сырьевой базы России.

8 марта сообщалось, что Путин вручил государственные награды россиянкам за выдающиеся заслуги и отметил примеры отваги и мужества женщин.

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