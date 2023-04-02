Путин поздравил российских геологов с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил российских геологов и ветеранов отрасли с профессиональным праздником.

Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«От вашего ответственного подхода к делу во многом зависят укрепление отечественного промышленного и энергетического потенциала, рост экономических показателей, качество жизни людей», — говорится в поздравлении.

Путин отметил, что работа геологов способствует продвижению фундаментальных и прикладных научных исследований, направленных на развитие минерально-сырьевой базы России.

8 марта сообщалось, что Путин вручил государственные награды россиянкам за выдающиеся заслуги и отметил примеры отваги и мужества женщин.