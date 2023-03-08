Путин отметил примеры отваги и мужества женщин во время вручения госнаград

Россия вновь столкнулась с прямыми угрозами своей безопасности и суверенитету, заявил российский президент Владимир Путин.

«Мы видим множество примеров отваги и решимости, мужества, готовности отстаивать правду, защищать людей и само будущее нашего государства... В этом зале — женщины, которые с честью выполняют воинский, служебный, профессиональный долг», — сказал он на церемонии вручения государственных наград выдающимся женщинам страны, представительницам различных профессий.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил женщин с 8 Марта.

Он отдельно поздравил женщин-военнослужащих, «которые избрали для себя высочайшую миссию — защиту Родины».

Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин также поздравили женщин с 8 Марта, пожелав им с борта МКС внимания и душевного тепла.