Узнать больше

Путин отметил примеры отваги и мужества женщин во время вручения госнаград

Короткая ссылка
Россия вновь столкнулась с прямыми угрозами своей безопасности и суверенитету, заявил российский президент Владимир Путин.
Путин отметил примеры отваги и мужества женщин во время вручения госнаград
  • РИА Новости

«Мы видим множество примеров отваги и решимости, мужества, готовности отстаивать правду, защищать людей и само будущее нашего государства... В этом зале — женщины, которые с честью выполняют воинский, служебный, профессиональный долг», — сказал он на церемонии вручения государственных наград выдающимся женщинам страны, представительницам различных профессий.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил женщин с 8 Марта

Он отдельно поздравил женщин-военнослужащих, «которые избрали для себя высочайшую миссию — защиту Родины».

Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин также поздравили женщин с 8 Марта, пожелав им с борта МКС внимания и душевного тепла.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить