Сенаторы предложили организовать паромное сообщение между Бердянском и Мариуполем

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В комитете Совфеда по экономической политике предложили организовать паромное сообщение для грузовых и пассажирских перевозок по Азовскому морю с бердянским и мариупольским портами.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на копии письма на имя помощника президента России Максима Орешкина.

«В целях решения вопросов для обеспечения благоприятных условий жизни населения предлагается рассмотреть вопрос о грузовом паромном сообщении и возобновлении пассажирских перевозок на территориях с бердянским и мариупольским портами», — говорится в документе.

Порты Мариуполь и Бердянск ранее включили в реестр морских портов России.

По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, потенциал порта будет задействован в полном объёме.

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