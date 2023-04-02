Сенаторы предложили организовать паромное сообщение между Бердянском и Мариуполем
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на копии письма на имя помощника президента России Максима Орешкина.
«В целях решения вопросов для обеспечения благоприятных условий жизни населения предлагается рассмотреть вопрос о грузовом паромном сообщении и возобновлении пассажирских перевозок на территориях с бердянским и мариупольским портами», — говорится в документе.
Порты Мариуполь и Бердянск ранее включили в реестр морских портов России.
По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, потенциал порта будет задействован в полном объёме.