Мариуполь и Бердянск включили в реестр морских портов России

Порты Мариуполь и Бердянск включены в реестр морских портов России.

Об этом заявил министр транспорта России Виталий Савельев.

Кроме того, в «Перечень внутренних водных путей России» будет включён участок водных путей Херсонской области.

«Порты Мариуполь и Бердянск включены в реестр морских портов России», — сказал Савельев.

Он также заявил, что пуск беспилотных грузоперевозок в перспективе планируется на ряде федеральных трасс, в том числе на трассе М-12 Москва — Казань.

Кроме того, он отметил важность проанализировать данный опыт при принятии закона о беспилотниках и масштабировать его на весь костяк транспортных коридоров, в первую очередь — трассу М-12.