Чеченский лидер Кадыров наградил главу СК Бастрыкина высшей наградой Чеченской Республики
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Об этом пишет РИА Новости.
«За особые заслуги перед Чеченской Республикой и личный вклад в дело борьбы с преступностью, укрепление законности и правопорядка награждается орденом Кадырова Бастрыкин Александр Иванович», — сказано в сообщении.
В свою очередь, Бастрыкин наградил Кадырова ведомственной медалью «Доблесть и отвага».
В июле глава Чечни Рамзан Кадыров объявил, что указом президента награждён орденом Александра Невского.