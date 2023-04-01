Чеченский лидер Кадыров наградил главу СК Бастрыкина высшей наградой Чеченской Республики

Глава Чечни Рамзан Кадыров наградил председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина орденом Ахмата Кадырова в Грозном.

Об этом пишет РИА Новости.

«За особые заслуги перед Чеченской Республикой и личный вклад в дело борьбы с преступностью, укрепление законности и правопорядка награждается орденом Кадырова Бастрыкин Александр Иванович», — сказано в сообщении.

В свою очередь, Бастрыкин наградил Кадырова ведомственной медалью «Доблесть и отвага».

В июле глава Чечни Рамзан Кадыров объявил, что указом президента награждён орденом Александра Невского.