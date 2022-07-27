Кадыров заявил, что указом президента награждён орденом Александра Невского
- РИА Новости
«По представлению зампредседателя правительства России Марата Хуснуллина указом президента Российской Федерации я награждён орденом Александра Невского за большой вклад в социально-экономическое развитие Чеченской Республики и эффективное решение задач, имеющих важное государственное значение», — написал он в Telegram.
В сентябре 2021 года сообщалось, что глава Чечни Рамзан Кадыров награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.