Губернатор Старовойт осмотрел взводно-опорные пункты в приграничной зоне Курской области

Губернатор Курской области Роман Старовойт осмотрел взводно-опорные пункты в приграничной зоне региона.

«Осмотрел взводно-опорные пункты, которые мы строили на протяжении нескольких месяцев. Также пообщался с бойцами, занимающими позиции. Кстати, большая часть из них призвана из Бурятии», — написал он в Telegram.

Старовойт также обратил внимание на организацию быта на опорных пунктах и потребности военнослужащих.

4 марта Старовойт заявил, что регион получает дополнительные силы и средства Минобороны России для обеспечения безопасности.