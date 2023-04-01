Губернатор Старовойт осмотрел взводно-опорные пункты в приграничной зоне Курской области

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Губернатор Курской области Роман Старовойт осмотрел взводно-опорные пункты в приграничной зоне региона.
Губернатор Старовойт осмотрел взводно-опорные пункты в приграничной зоне Курской области
  • РИА Новости

«Осмотрел взводно-опорные пункты, которые мы строили на протяжении нескольких месяцев. Также пообщался с бойцами, занимающими позиции. Кстати, большая часть из них призвана из Бурятии», — написал он в Telegram.

Старовойт также обратил внимание на организацию быта на опорных пунктах и потребности военнослужащих.

4 марта Старовойт заявил, что регион получает дополнительные силы и средства Минобороны России для обеспечения безопасности.

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