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Курская область получает дополнительные силы и средства Минобороны для обеспечения безопасности

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Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что регион получает дополнительные силы и средства Минобороны России для обеспечения безопасности.
Курская область получает дополнительные силы и средства Минобороны для обеспечения безопасности
  • РИА Новости

Об этом он написал в своём Telegram.

Как отметил губернатор, он совместно с Министерством обороны, ФСБ, Погрануправлением, МВД, Росгвардией и разными органами власти обсудил ситуацию на границе.

«Приняты все необходимые решения для обеспечения безопасности жителей и гостей нашей области, охраны объектов инженерной и критически важной инфраструктуры. В настоящее время Курская область получает дополнительные силы и средства Министерства обороны», — указал Старовойт.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в регионе усилят меры защиты от возможных террористических угроз.

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