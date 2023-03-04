Курская область получает дополнительные силы и средства Минобороны для обеспечения безопасности

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что регион получает дополнительные силы и средства Минобороны России для обеспечения безопасности.

Об этом он написал в своём Telegram.

Как отметил губернатор, он совместно с Министерством обороны, ФСБ, Погрануправлением, МВД, Росгвардией и разными органами власти обсудил ситуацию на границе.

«Приняты все необходимые решения для обеспечения безопасности жителей и гостей нашей области, охраны объектов инженерной и критически важной инфраструктуры. В настоящее время Курская область получает дополнительные силы и средства Министерства обороны», — указал Старовойт.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в регионе усилят меры защиты от возможных террористических угроз.